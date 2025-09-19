Mittelmeer: Türkei und Ägypten halten gemeinsame Militärübungen ab

Baku, 19. September, AZERTAC

Zum ersten Mal seit 13 Jahren wollen die Türkei und Ägypten gemeinsame Marinemanöver abhalten.

Die Militärübungen beginnen kommende Woche im östlichen Mittelmeer. Beteiligt sind Fregatten, Schnell- und U-Boote, Marineeinheiten und F-16-Kampfjets.