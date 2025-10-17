Präsident: Aserbaidschan fördert auf internationaler Bühne harmonische Beziehungen zwischen verschiedenen Kulturen

Baku, 17. Oktober, AZERTAC

„Aserbaidschan fördert auch auf internationaler Bühne harmonische Beziehungen zwischen verschiedenen Kulturen und bringt kontinuierlich eine Reihe von Initiativen auf der Plattform des interzivilisatorischen Dialogs voran“, sagte der Präsident von Aserbaidschan Ilham Aliyev in seiner Ansprache an die Teilnehmer der 4. Sitzung des Asiatischen Kulturrats der Internationalen Konferenz Asiatischer Politischer Parteien (ICAPP).

Präsident Ilham Aliyev betonte zudem, dass das von Aserbaidschan traditionell ausgerichtete Weltforum für interkulturellen Dialog sich zu einer wichtigen Plattform entwickelt hat, die internationale Initiativen unterstützt, die darauf abzielen, Frieden durch Kultur zu fördern.