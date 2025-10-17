Aserbaidschanische Ringer treten bei U23-Weltmeisterschaften 2025 an

Baku, 17. Oktober, AZERTAC

Aserbaidschanische Ringer nehmen an den U23-Weltmeisterschaften teil, die vom 20. bis 27. Oktober in Novi Sad, Serbien, stattfinden. Sie wollen dort um Weltmeistertitel kämpfen.

Aserbaidschan schickt 10 Greco-Römisch-Ringer, 10 Freistil-Ringer und 7 Frauenringer zu dem Turnier.

Insgesamt werden etwa 700 Ringer aus verschiedenen Ländern in Novi Sad erwartet. Dies ist die letzte Weltmeisterschaft des Jahres.