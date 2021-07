Turquie: les inondations font six morts dans la province de Rize

Ankara, 16 juillet, AZERTAC

Des inondations ont causé de graves dégâts dans la province de Rize, en Turquie. Le bilan s’élève à six morts. La recherche des deux personnes disparues se poursuit. Plus d'une centaine de résidents ont été évacués. Les chefs des agences compétentes se sont rendus dans la zone sinistrée.

De fortes pluies et des inondations ont détruit des routes et des ponts dans la région et endommagé des lignes électriques. Les communications de transport avec un certain nombre de villages ont été coupées. Le gouvernement prend des mesures urgentes pour éliminer les dégâts.