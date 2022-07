Paris, 14 juillet, AZERTAC

Le 14 juillet, la France célèbre sa fête nationale, journée de la prise de la Bastille.

Le traditionnel défilé militaire a eu lieu sur les Champs-Elysées avec le vol d'avions de chasse reflétant l'image du drapeau tricolore du pays dans le ciel de la capitale. 6 300 soldats ont été mobilisés pour le défilé militaire.

Le défilé du 14 juillet 2022 a pour thème « Partager la flamme », en référence à la résistance et à la flamme olympique. L'Ukraine et les pays d'Europe de l'Est seront à l’honneur.

Dans la soirée, les festivités seront suivies par un concert symphonique au Champ-de-Mars et le feu d'artifice au pied de la Tour Eiffel.