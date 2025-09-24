L'Azerbaïdjan et la Hongrie signent un programme de coopération culturelle
Bakou, 24 septembre, AZERTAC
Le 24 septembre, une rencontre s'est tenue au ministère azerbaïdjanais de la Culture avec une délégation conduite par le ministre hongrois de la Culture et de l'Innovation, Balazs Hanko.
À l'issue de la rencontre, le Programme de coopération dans le domaine de la culture pour 2025-2029 entre le ministère de la Culture de la République d'Azerbaïdjan et le ministère de la Culture et de l'Innovation de la République de Hongrie a été signé.
Le document a été signé par Adil Karimli, ministre azerbaïdjanais de la Culture, et Balazs Hanko, ministre hongrois de la Culture et de l'Innovation.
Le programme quinquennal reflète les questions liées à la numérisation du patrimoine culturel, au développement de la coopération dans les industries culturelles et créatives, ainsi qu'à la littérature, aux beaux-arts et aux arts appliqués, à la musique, au théâtre, à la cinématographie et au secteur du livre.
