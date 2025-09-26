La Journée de commémoration célébrée à Paris

Paris, 27 septembre, AZERTAC

Une cérémonie dédiée à la Journée de commémoration, célébrée le 27 septembre en Azerbaïdjan, s'est tenue au Centre culturel de l'ambassade d'Azerbaïdjan à Paris.

La cérémonie a débuté par le retentissement de l'hymne national et une minute de silence a été observée à la mémoire des martyrs.

L'ambassadrice d'Azerbaïdjan en France, Leyla Abdullayeva, le représentant permanent auprès de l'UNESCO, Elman Abdullayev, et l'attaché militaire de l’ambassade, Djavid Abdullayev, ont pris la parole et évoqué l'importance historique de cette journée.

Les intervenants ont déclaré que la célébration du 27 septembre comme Journée de commémoration, conformément à une ordonnance pertinente du président Ilham Aliyev, témoigne d'un profond respect pour les soldats et officiers qui ont combattu héroïquement pendant la guerre patriotique et sacrifié leur vie pour l'intégrité territoriale de leur pays. Il a été souligné que la glorieuse armée, dirigée par le commandant suprême des armées Ilham Aliyev, avait écrit une épopée d’héroïsme dans l'histoire militaire de l'Azerbaïdjan grâce à l'opération dite « Poing fermé de fer ». Le souvenir des martyrs, ayant offert liberté et fierté aux Azerbaïdjanais, restera gravé à jamais dans les cœurs.

Les diplomates ont souligné que de grands succès diplomatiques avaient été obtenus grâce à la grande compétence politique du chef de l'État. Ils ont affirmé que l'unité du peuple, de l'État et de l'armée, facteur principal de la victoire lors de la guerre de 44 jours, a joué un rôle important pendant la Seconde guerre du Karabagh. Il a été souligné que le renforcement de cette unité constituait un devoir civique pour chaque Azerbaïdjanais.

Les intervenants ont souligné que les soldats et officiers héroïques de l’armée azerbaïdjanaise continuent de s’unir comme les cinq doigts de la main pour protéger et défendre les territoires et frontières libérés de l'occupation arménienne.

Ils ont également évoqué le parcours de combat des martyrs et vétérans, soulignant que chacun d'eux est un héros, et il a été souligné que le peuple azerbaïdjanais est fier de ces héros.