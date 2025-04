Une coopération efficace établie entre les organes législatifs azerbaïdjanais et bahreïnis

Bakou, 5 avril, AZERTAC

La présidente du Milli Medjlis, Sahibé Gafarova, a rencontré le président du Conseil des Représentants du Royaume de Bahreïn, Ahmed bin Salman Al-Musallam.

Au cours de la rencontre, les parties ont exprimé leur satisfaction de l’état actuel des liens entre les deux pays. Mme Gafarova a dit que les valeurs religieuses et culturelles entre les deux peuples contribuaient positivement au développement des liens entre l’Azerbaïdjan et Bahreïn, ajoutant que les deux pays coopéraient avec succès dans un certain nombre de domaines.

Il a été souligné que l’Azerbaïdjan et le Royaume de Bahreïn avaient des relations de coopération au sein des organisations internationales et régionales, y compris dans le cadre de l'ONU, de l'Organisation de la coopération islamique et du Mouvement des non-alignés. Ahmed bin Salman Al-Musallam a évoqué la présidence azerbaïdjanaise du Mouvement des non-alignés, soulignant qu’elle avait joué un rôle important dans le développement de l’organisation.

Les parties ont également fait savoir qu’il existait un bon potentiel pour approfondir davantage la coopération entre les organes législatifs des deux pays. Il a été affirmé que l’activité mutuelle entre les parlements azerbaïdjanais et bahreïni avait un impact positif sur le développement des relations et une coopération efficace entre les organes législatifs avait été établie.

La présidente du Milli Medjlis a donné des informations détaillées sur l’activité du Réseau parlementaire du Mouvement des non-alignés, créé à l'initiative du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

Le président du Conseil des Représentants du Royaume de Bahreïn a souligné qu’ils soutenaient la présidence azerbaïdjanaise du Réseau parlementaire du Mouvement des non-alignés.