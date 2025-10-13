Azerbaïdjan : le PIB augmente de 1,3 %

Bakou, 13 octobre, AZERTAC

En Azerbaïdjan, entre janvier et septembre de l’année courante, le produit intérieur brut (PIB) s'est élevé à 95 milliards 229,2 millions de manats, soit une hausse de 1,3 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Selon le Comité national des statistiques, la valeur ajoutée du secteur pétrolier et gazier a diminué de 1,9 %, tandis que celle du secteur non pétrolier et gazier a augmenté de 2,9 %.

L'industrie a contribué à hauteur de 34,2 % au PIB, le commerce et la réparation de véhicules de 10,5 %, les transports et l'entreposage de 7 %, l'agriculture, la sylviculture et la pêche de 6,8 %, la construction de 6,6 %, l'hébergement touristique et la restauration collective de 2,8 %, l'information et la communication de 1,8 %, et les autres secteurs de 20,7 %. Les impôts nets sur les produits et les importations ont représenté 9,6 % du PIB.

Le PIB par habitant constitue 9 300,3 manats.