Ilham Aliyev : Nous développons activement notre potentiel hydroélectrique avec nos propres investissements

Bakou, 4 avril, AZERTAC

On peut dire que l’Azerbaïdjan jouera un rôle encore plus important pour nos partenaires en ce qui concerne la sécurité énergétique », a déclaré le président Ilham Aliyev lors de la 11ème réunion ministérielle du Conseil consultatif du Corridor gazier méridional et de la 3ème réunion ministérielle du Conseil consultatif sur l’énergie verte, lancées vendredi au Palais Gulustan à Bakou.

En soulignant qu'il existe déjà des accords signés avec les investisseurs, Ilham Aliyev a précisé : « Les contrats avec nos investisseurs pour les centrales solaires et éoliennes nous permettront d’avoir 6 GW d’énergie solaire et éolienne d’ici 2030. Comme je l’ai dit, cela permettra d'économiser beaucoup de gaz naturel que nous utilisons actuellement pour produire de l’électricité à l’intérieur du pays, et tout cela sera disponible pour l'exportation. Nous développons activement ce secteur avec nos propres investissements. Il existe également un potentiel hydroélectrique aujourd'hui dans le Zenguézour oriental et le Karabagh, territoires libérés de l'occupation arménienne. »