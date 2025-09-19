L'Azerbaïdjan évacue 14 étudiants palestiniens de Gaza

Bakou, 19 septembre, AZERTAC

L'Azerbaïdjan a évacué 14 étudiants palestiniens de la bande de Gaza, qui avaient obtenu le droit de suivre des études supérieures en Azerbaïdjan grâce au programme de bourses internationales Heydar Aliyev.

Mené par le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères, le processus d'évacuation a débuté le 17 septembre. Dix d'entre eux ont été accueillis à l'aéroport international Heydar Aliyev ce matin. Quatre autres devraient l'être prochainement.

Les étudiants ont été évacués de Gaza et transférés en Azerbaïdjan grâce à la participation directe des ambassades d'Azerbaïdjan en Israël et en Jordanie, ainsi qu'à des contacts et accords continus conclus avec les institutions publiques israéliennes et jordaniennes compétentes.

Les étudiants arrivés dans le pays ont été accueillis par des représentants des établissements d'enseignement supérieur concernés et hébergés dans des résidences gérées par le ministère des Sciences et de l'Éducation.

Il convient de noter que, suite aux candidatures déposées par l'État de Palestine, huit de ces étudiants ont été admis au programme de bourses d'études internationales Heydar Aliyev l'année dernière, et six cette année.

Les opérations militaires en cours et l'instabilité dans la région ont rendu impossible l'arrivée des étudiants admis l'année dernière en Azerbaïdjan. À cet égard, suite aux candidatures reçues et à la demande de la partie palestinienne, le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères s'emploie depuis mai dernier à les faire venir. Les étudiants ont été transférés de Gaza par voie terrestre vers la Jordanie, puis leur vol depuis Amman, la capitale jordanienne, vers Bakou, a été organisé par avion.