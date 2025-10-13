La compagnie aérienne AZAL ajoute un autre Airbus A320neo à sa flotte
Bakou, 13 octobre, AZERTAC
La compagnie Air Azerbaïdjan (AZAL) a ajouté un autre Airbus A320neo à sa flotte dans le cadre de sa stratégie de modernisation à long terme.
Selon le service de presse de l’AZAL, ce nouvel avion offrira non seulement un confort optimal aux passagers, mais aussi une meilleure efficacité opérationnelle et une réduction de son impact environnemental.
Le nouvel Airbus A320neo est doté d'un intérieur moderne et d'équipements complets pour le confort des passagers. Un environnement agréable et confortable est créé à bord, offrant des conditions de voyage confortables aux passagers en classe business et économique. Pendant le vol, les passagers peuvent profiter de diverses options de divertissement et optimiser leur temps.
