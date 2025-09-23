La présidente du Parlement serbe entame une visite officielle en Azerbaïdjan

Bakou, 23 septembre, AZERTAC

La présidente de l'Assemblée nationale de la République de Serbie, Ana Brnabić, a entamé une visite officielle en Azerbaïdjan mardi 23 septembre.

La présidente du Parlement serbe a été accueillie l'aéroport international Heydar Aliyev par le vice-président du Milli Medjlis, Ziyafet Esguérov, l'ambassadeur d'Azerbaïdjan en Serbie, Kamil Khassiyev, l'ambassadeur de Serbie en Azerbaïdjan, Dragan Vladisavljević, et d'autres personnalités officielles.