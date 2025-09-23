L’Azerbaïdjan et l’Iran discutent de la sécurité régionale

Bakou, 23 septembre, AZERTAC

Le vice-Premier ministre azerbaïdjanais, Chahin Moustafaïev, s’est entretenu avec le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale d’Iran, Ali Laridjani.

Chahin Moustafaïev a félicité Ali Laridjani pour sa nomination au poste de secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale et lui a souhaité du succès dans ses activités.

Les parties ont échangé sur la coopération économique et les questions de sécurité régionale entre les deux pays. L'importance des corridors de transport a été soulignée.