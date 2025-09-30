Le cours du pétrole azerbaïdjanais enregistre une forte baisse

Bakou, 30 septembre, AZERTAC

Le pétrole azerbaïdjanais s’est vu fortement reculer sur les bourses.

Le prix du baril d’Azéri Light s’est installé à 70,65 dollars, après une hausse de 3,11 dollars, soit de 4,22 pour cent.

Il convient de noter que le prix le plus bas du pétrole « Azeri Light » a été enregistré le 21 avril 2020 (15,81 USD) et le prix maximum en juillet 2008 (149,66 USD).