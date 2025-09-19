Le développement de la coopération avec l’UE discuté

Bakou, 19 septembre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais de l’Economie, Mikaïl Djabbarov, s’est entretenu avec la commissaire européenne à l'Élargissement, Marta Kos.

Les parties ont souligné avec plaisir que l'Union européenne était l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Azerbaïdjan, ajoutant que les relations économiques mutuelles se développaient. Les liens fructueux entre l'Union européenne et l'Azerbaïdjan dans les domaines de l'énergie et de l'investissement ont été abordés. L’existence de grandes perspectives de développement de la coopération en matière de transport a été évoquée.

Un échange de vues sur le projet d'accord de financement entre l'Azerbaïdjan et la Commission européenne sur un projet visant à soutenir le développement durable des secteurs du déminage, de la gestion des ressources en eau et des transports.