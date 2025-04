Le ministre Baïramov informe son homologue émirati de l’agenda de paix

Bakou, 8 avril, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, s’est entretenu lundi dernier avec son homologue émirati Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

Au cours de l’entretien, les discussions ont porté sur les aspects politiques, économiques, commerciaux, énergétiques et humanitaires de la coopération azerbaïdjano-émiratie, le partenariat au sein des organisations régionales et internationales, ainsi que la situation actuelle dans la région.

L’accent a été mis sur l’importance du dialogue politique et du mécanisme des consultations politiques dans le développement de la coopération entre les deux pays.

Les parties ont mis en valeur l’importance de la poursuite du soutien mutuel et de la solidarité au sein des organisations régionales et internationales.

Djeyhoun Baïramov a informé son homologue émirati de la situation actuelle dans la région pendant la période post-conflit et de l’agenda de paix. Il a parlé des défis actuels, de la menace des mines, ainsi que des revendications territoriales persistantes contre son pays dans la Constitution arménienne et un certain nombre d'actes législatifs.

L’importance du soutien des Émirats arabes unis dans le domaine du déminage a été évoquée.

Les ministres ont également procédé à un échange de vues sur d’autres questions d’intérêt mutuel.