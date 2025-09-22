Le premier Forum international d'investissement d'Azerbaïdjan débute à Bakou

Bakou, 22 septembre, AZERTAC

Sous les auspices du président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, le premier Forum international d'investissement d'Azerbaïdjan (1st Azerbaijan International Investment Forum – AIIF 2025) a entamé aujourd’hui ses travaux à Bakou.

Organisé par l’AZPROMO, en partenariat stratégique avec la Maison de l'Europe – Ambrosetti (TEHA), et avec le soutien médiatique d'Euronews et de Sea Breeze, le forum rassemble des représentants d'État, des chefs d'entreprise et des investisseurs internationaux.

Chahmar Mövsumov, assistant du président de la République et chef du département des affaires économiques et de la politique de développement innovant de l'Administration présidentielle, a lu le message du président Ilham Aliyev adressé aux participants au forum.

Ce forum offre une plateforme unique pour explorer les opportunités d'investissement dans les pays situés au carrefour stratégique entre l'Orient et l'Occident, et pour façonner l'avenir du commerce mondial et des chaînes d'approvisionnement durables. Les participants y acquerront de précieuses connaissances sur les nouveaux paradigmes de la compétitivité mondiale, et auront l'occasion d'établir des contacts de haut niveau, de conclure des accords stratégiques et de nouer de nouveaux partenariats.