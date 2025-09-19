Le président rwandais Paul Kagame entame une visite officielle en Azerbaïdjan

Bakou, 19 septembre, AZERTAC

Le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, est arrivé le 19 septembre en Azerbaïdjan pour une visite officielle.

Un détachement d'honneur était aligné en l'honneur du président rwandais à l'aéroport international Heydar Aliyev.

Le président de la République du Rwanda Paul Kagame a été accueilli par le vice-Premier ministre azerbaïdjanais, Samir Cherifov, le vice-ministre des Affaires étrangères, Yaltchin Rafiyev, et d'autres officiels.