Le président rwandais visite l’Allée d’Honneur à Bakou

Bakou, 20 septembre, AZERTAC

En marge de sa visite officielle en Azerbaïdjan, le président rwandais Paul Kagame a visité le 20 septembre l’Allée d’Honneur où il a rendu hommage à la mémoire d’Heydar Aliyev, Leader national du peuple azerbaïdjanais, déposant une gerbe de fleurs devant sa tombe.

La mémoire de l’académicienne Zarifa Aliyeva, éminente spécialiste en ophtalmologie, a également été honorée et des fleurs ont été déposées sur sa tombe.

Le président rwandais a également déposé des fleurs sur les tombes d'Aziz Aliyev, éminent homme d'Etat, et de Tamerlan Aliyev, célèbre médecin.