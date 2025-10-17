Le prix de l’or enregistre une hausse de 74 dollars
Bakou, 17 octobre, AZERTAC
Au marché boursier des matières premières COMEX de New York, le prix de l’once troy d’or a augmenté de 74,2 dollars pour s’installer à 4 378,8 dollars.
Et celui de l’argent a constitué 53,41 dollars, après une hausse de 0,11 dollar.
