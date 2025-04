Les relations parlementaires azerbaïdjano-marocaines au menu des discussions

Bakou, 7 avril, AZERTAC

Dans le cadre de sa visite de travail en Ouzbékistan, la présidente du Milli Medjlis, Sahibé Gafarova, s’est entretenue avec le président de la Chambre des conseillers du Royaume du Maroc, Sidi Mohamed Ould Errachid.

Lors de l’entretien, un échange de vues a eu lieu sur les relations parlementaires entre les deux pays. Il a été souligné que les relations entre l’Azerbaïdjan et le Maroc étaient fondées sur le respect mutuel et que les liens politiques se développaient. Il a également été évoqué que les deux pays coopéraient également au sein des organisations internationales.

Le rôle des visites mutuelles dans l’expansion des liens a été mis en avant.

Lors de la rencontre, il a été indiqué que la coopération des parlements jouait un rôle important dans l’approfondissement des relations azerbaïdjano-marocaines. Mme Sahibé Gafarova a rappelé avec plaisir sa visite officielle au Maroc et a dit que ces visites et contacts contribuaient aux liens. Les partis ont partagé leurs points de vue sur les possibilités liées à l’expansion de la coopération entre les députés et les commissions parlementaires.

Elle a donné des informations sur le Réseau parlementaire du Mouvement des non-alignés (MNA), créé à l’initiative du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, abordant les mesures prises pour renforcer les bases institutionnelles de l'organisation sous la présidence azerbaïdjanaise.

A son tour, Sidi Mohamed Ould Errachid a souligné que son pays attachait de l’importance à la coopération dans le cadre du Réseau parlementaire du MNA et a apprécié la contribution de telles plateformes à la résolution des problèmes internationaux.