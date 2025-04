Rencontre de la présidente du parlement azerbaïdjanais avec le président ouzbek

Bakou, 7 avril, AZERTAC

La présidente du Milli Medjlis, Sahibé Gafarova, a rencontré le président ouzbek Chavkat Mirzioïev.

Au cours de la rencontre tenue en marge de la 150e Assemblée de l'Union interparlementaire, les parties ont exprimé leur satisfaction du niveau actuel des relations azerbaïdjano-ouzbèkes, soulignant le rôle particulier des chefs d’Etat des deux pays dans le développement des liens.

Il a été évoqué que les visites de haut niveau revêtaient une importance particulière dans le développement des relations entre les deux pays. Le président Mirzioïev et Mme Gafarova ont fait savoir que ces visites et les contacts étroits créaient de larges opportunités pour renforcer encore plus les liens entre l’Azerbaïdjan et l’Ouzbékistan, deux pays frères et amis.

La présidente du Milli Medjlis a souligné l’excellente organisation de la 150e Assemblée de l'Union interparlementaire à Tachkent et a donné des informations sur la 4e conférence du Réseau parlementaire du Mouvement des non-alignés.

Les parties ont procédé à un échange de vues d’autres questions d’intérêt mutuel.