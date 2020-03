تقرير "الصحة العالمية": أذربيجان واحدة من 17 دولة تلقت أحدث مجموعات المختبرات المتطورة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد

باكو، 13 مارس، أذرتاج

يحتوي الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية (WHO) على معلومات حول زيارة وفد من خبراء المنظمة إلى أذربيجان. تفيد أذرتاج أن هذا التقرير يشيد بالتدابير التي اتخذتها بلادنا لمنع انتشار فيروسات الكارونا، وكذلك التعاون مع المنظمة.

وجاء في تقرير البعثة أن أذربيجان قادرة على حماية أراضيها بأمان من تفشي الفيروس، على الرغم من أنها تتآخم مع إيران، حيث يتفشى COVID-19 على نطاق واسع.

كما يشير التقرير إلى أن أذربيجان هي واحدة من 17 دولة تلقت أحدث مجموعات المختبرات المتطورة لمنع انتشار الفيروس التاجي الجديد.

في إطار زيارة وفد منظمة الصحة العالمية إلى أذربيجان والتي استغرقت 5 أيام في الفترة من 9 إلى 13 مارس، يقوم خبراء المنظمة برفقة الممثلين عن وزارة الصحة ورابطة إدارة المراكز الطبية الإقليمية (طبيب)، بزيارة المستشفيات على مستوى الجمهورية والمحلية وبالإضافة إلى مختبرات وكالة الأمن الغذائي وجامعة الطب الأذربيجانية ومراكز العبور الحدودية وتعرفوا على الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كارونا في البلاد.

ويشير التقرير أيضاً إلى أن حكومة أذربيجان تتبرع طوعاً بمبلغ 5 ملايين دولار إلى "صندوق مناشدة 19-COVID" في إطار "خطة الاستعداد والاستجابة الاستراتيجية" بالتنسيق مع الدول المجاورة للمساهمة في جهود المجتمع الدولي لمنع انتشار فيروس COVID-19 في العالم. ويشار أيضاً إلى أن هذا القرار نال تقديراً من قبل منظمة الصحة العالمية.

هناك شراكة فعالة وطويلة الأمد بين جمهورية أذربيجان ومنظمة الصحة العالمية (WHO) . تقدر جمهورية أذربيجان تقديرا عاليا جهود WHO في مكافحة COVID-19 على الصعيد العالمي. يتم أخذ توصيات WHO بشأن فيروس COVID-19 بعين الاعتبار وتنفيذها من قبل أذربيجان.