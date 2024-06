الولايات المتحدة تطلق قمرا صناعيا للاستطلاع إلى مداره

باكو، 29 يونيو، (أذرتاج)

أطلق صاروخ "فالكون 9" قمرا صناعيا للاستطلاع الإلكتروني من طراز "نرول-186" التابع لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى مداره.

أفادت وكالة أذرتاج أن الصاروخ الحامل أقلع من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا يوم الجمعة الساعة 20:14 بتوقيت المحيط الهادئ (يوم السبت في الساعة 7:14 بتوقيت باكو).

وهذه هي المرة الثامنة يستخدم فيها الجزء الأول من الصاروخ لهبوط عمودي على منصة "Of Course I Still Love You" في المحيط الهادئ. وبحسب ما ورد، سيعمل القمر على اعتراض إشارات الراديو. تبقى تفاصيل المهمة سرية.