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الولايات المتحدة تطلق قمرا صناعيا للاستطلاع إلى مداره
باكو، 29 يونيو، (أذرتاج)
أطلق صاروخ "فالكون 9" قمرا صناعيا للاستطلاع الإلكتروني من طراز "نرول-186" التابع لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى مداره.
أفادت وكالة أذرتاج أن الصاروخ الحامل أقلع من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا يوم الجمعة الساعة 20:14 بتوقيت المحيط الهادئ (يوم السبت في الساعة 7:14 بتوقيت باكو).
وهذه هي المرة الثامنة يستخدم فيها الجزء الأول من الصاروخ لهبوط عمودي على منصة "Of Course I Still Love You" في المحيط الهادئ. وبحسب ما ورد، سيعمل القمر على اعتراض إشارات الراديو. تبقى تفاصيل المهمة سرية.
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