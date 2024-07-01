جولة إعلامية لمجموعة من الصحفيين المحليين الى محافظتي فضولي وخوجاوند

باكو، 2 يوليو، (اذرتاج)

تمت تنظيم جولة إعلامية لمجموعة من ممثلي وسائل الإعلام الجماهيرية المحلية الى اراضي محافظتي فضولي وخوجاوند المحررتين من الاحتلال الأرميني.

أفادت وكالة اذرتاج ان الصحفيين سيتعرفون على سير اعمال الترميم في أراضي محافظة فضولي وبلدة هادرت لخوجاوند.