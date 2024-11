Nations League: Deutschland trifft auf Bosnien-Herzegowina

Baku, 16. November, AZERTAC

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft am Abend in der Nations League auf Bosnien-Herzegowina.

Bei einem Sieg in Freiburg wäre der deutschen Elf auch der Gruppensieg sicher. Das Hinspiel gewann das deutsche Team von Bundestrainer Nagelsmann mit 2:1.

Durch Siege gegen Bosnien-Herzegowina und die Niederlande hat sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im Oktober bereits vorzeitig für die K.o.-Runde in der UEFA Nations League qualifiziert. In den beiden verbliebenen Spielen geht es für die DFB-Elf nur noch darum, sich in Gruppe 3 der Liga A den ersten Platz zu sichern. Die Chancen auf zwei weitere Erfolge im November stehen gut. Denn Deutschland bekommt es mit zwei vergleichsweise leichten Gegnern zu tun.

Zunächst trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann am Samstag, 16. November, zuhause erneut auf Bosnien-Herzegowina. Gegen die Balkan-Mannschaft konnte Deutschland im Oktober mit 2:1 gewinnen. Vor dem Rückspiel gegen die DFB-Elf steht Bosnien-Herzegowina mit nur einem Punkt auf dem vierten und damit letzten Platz in der Tabelle. Angesichts dieser Ausgangsposition ist es eher unwahrscheinlich, dass im Freiburger Europa-Park-Stadion eine Revanche gelingt. Doch vielleicht ist der nächste deutsche Gegner auch für eine Überraschung gut. Die Partie wird um 20.45 Uhr angepfiffen.