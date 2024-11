Aux participants de la 12e Assemblée générale de l’ICAPP

Bakou, 22 novembre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a adressé une lettre aux participants de la 12e Assemblée générale de la Conférence internationale des partis politiques asiatiques (ICAPP).

L’AZERTAC présente le texte de la lettre dans son intégralité.

« Chers participants à la réunion,

Je vous adresse mes salutations les plus sincères, à vous, les participants de la 12e Assemblée générale de la Conférence internationale des partis politiques asiatiques, et remercie le Parti du peuple cambodgien qui accueille cet événement important.

L’ICAPP, qui regroupe plus de 350 partis politiques à travers l’Asie et l’Océanie, s’est imposée, au cours de ses 24 années d’activité, comme une plateforme prestigieuse et prometteuse de coopération. Elle constitue un lieu où les questions urgentes d’importance universelle et mondiale sont débattues, et où des échanges de vues et d’expertise sont menés avec la participation de représentants gouvernementaux de haut niveau, de figures socio-politiques reconnues et d’experts qualifiés. L’ICAPP rassemble une multitude de partis politiques et apporte une contribution significative au renforcement de la compréhension mutuelle et de la confiance entre les pays et les peuples d’Asie.

La 12e Assemblée générale de l’ICAPP est consacrée à une question d’une grande importance pour l’humanité. Le thème « Une quête de paix et de réconciliation » aborde l’un des enjeux les plus cruciaux et des priorités stratégiques auxquels les peuples et les Etats sont confrontés sur fond de réalités actuelles, notamment les troubles politico-militaires, les conflits armés et les confrontations intenses.

En ayant pleinement rétabli son intégrité territoriale et sa souveraineté à la suite de la Guerre patriotique de 44 jours en 2020 et de l’opération antiterroriste d’une journée en 2023, l’Azerbaïdjan a créé des conditions favorables à une paix durable, à la stabilité et à une sécurité fiable dans le Caucase du Sud, ainsi que des opportunités très significatives pour établir de nouvelles relations de coopération dans notre région et au-delà. L’Azerbaïdjan promeut un agenda de paix constructif et présente des propositions et initiatives importantes dans ce domaine. Avec sa position de principe, l’Azerbaïdjan agit efficacement en s’appuyant sur ses intérêts nationaux ainsi que sur les normes et principes du droit international.

Il est bien connu que les conflits armés entraînent des pertes humaines, la destruction des infrastructures sociales et, dans de nombreux cas, le déclin économique et des défis graves en matière de sécurité, ainsi que des dommages considérables à l'environnement avec des conséquences graves qui perdurent pendant des décennies.

Alors que l'ICAPP tient sa réunion, l'Azerbaïdjan accueille avec succès la 29e session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP29). L'un des avis généraux et des conclusions unanimes exprimées lors de la COP29, à laquelle participent des responsables de haut niveau, des représentants de la société civile et des médias, ainsi que des experts influents de nombreux pays, est que le renforcement des mesures de paix et de réconciliation pour prévenir les guerres et éliminer rapidement les conséquences environnementales des conflits armés est l'une des principales façons de protéger l’écosystème.

Je suis convaincu que les délibérations au sein de la 12e Assemblée générale et la Déclaration de Phnom Penh qui sera adoptée à la fin contribueront considérablement à la réalisation de nos objectifs communs et ouvriront la voie à une coopération efficace à grande échelle.

Je vous présente mes meilleurs vœux et souhaite beaucoup de succès à la 12e Assemblée générale.

Ilham Aliyev

Président de la République d'Azerbaïdjan

Bakou, le 19 novembre 2024 »