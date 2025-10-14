Bakou accueiile la 30ème édition de la Semaine de la construction caspienne

Bakou, 14 octobre, AZERTAC

La 30ème édition du Caspian Construction Week a débuté le 13 octobre au Centre d'expos de Bakou. Plateforme industrielle majeure de la région, cette semaine regroupe les salons « BakuBuild » (30e anniversaire), « Rebuild Karabakh » (5e anniversaire), consacrée à la restauration du Karabagh, « Aquatherm Bakou », « Plastex Caspian » et « Road&Traffic ». Le message du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev aux participants a été lu lors de l'ouverture de la cérémonie.

Cette année, 299 entreprises provenant de 17 pays participent à la semaine ; l'Allemagne, l'Italie, l'Ouzbékistan et la Türkiye y sont représentées par des pavillons nationaux. Il a été souligné que le secteur du bâtiment, notamment grâce aux programmes de grande envergure pour la restauration du Karabagh, est l'un des secteurs les plus dynamiques de l'économie azerbaïdjanaise.

La Caspian Construction Week rassemble plus de 6 500 entreprises provenant de 58 pays depuis 30 ans, contribuant ainsi à l'introduction de technologies innovantes et à l'augmentation des investissements internationaux. Le sponsor principal de cette semaine est le PMD Group et le partenaire bancaire officiel est la PASHA Bank.

Le salon « Rebuild Karabakh » organise des panels pour discuter des orientations stratégiques des travaux de restauration. Le salon poursuit une mission sociale : depuis 2021, 137 772,16 dollars de dons ont été versés par les participants au Fonds pour la renaissance du Karabagh afin de soutenir les travaux de restauration. Cette année, le salon accueillera la « Coupe du Karabagh » - Championnat national du patrimoine culinaire, afin de promouvoir la cuisine du Karabagh.

Le programme de la semaine comprend des rencontres bilatérales (B2B et B2G), ainsi que des panels sur le thème « La renaissance du Karabagh et un nouveau modèle de développement pour l'Azerbaïdjan ».