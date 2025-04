Consultations politiques entre l’Azerbaïdjan et la Suisse

Bakou, 26 avril, AZERTAC

Des consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan et de la Confédération suisse se sont tenues vendredi dernier à Berne.

La délégation azerbaïdjanaise était dirigée par le vice-ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Fariz Rzaïev, et la délégation suisse était menée par la cheffe de la division Eurasie au sein du secrétariat d'Etat du Département fédéral des Affaires étrangères de la Confédération suisse, Muriel Peneveyre.

Au cours des consultations, les relations politiques entre les deux pays ont été discutées. L’accent a été mis sur l’importance des visites et des rencontres mutuelles dans le cadre des événements internationaux pour maintenir un dialogue politique continu. L’état actuel et les perspectives de développement de la coopération en matière d’économie, d’énergie, de transport et d’humanitaire, y compris au sein des organisations internationales ont fait également l’objet de discussions.

Les parties ont mis en valeur l’importance de développer la base juridique contractuelle pour étendre la coopération dans divers domaines.

F. Rzaïev a parlé des contributions de l’Azerbaïdjan à la diplomatie climatique et à l'agenda climatique mondial, de sa présidence de la COP29, des initiatives proposées et des réalisations obtenues au cours de la session.

Il a donné des informations détaillées sur la situation dans la région pendant la période post-conflit, le processus de normalisation entre l’Arménie et l'Azerbaïdjan, les mesures prises par l’Azerbaïdjan pour assurer une paix durable, ainsi que le problème des mines dans les territoires libérés et les travaux de restauration et de construction en cours dans ces lieux.

Les parties ont également échangé sur les questions régionales et internationales.

En marge de sa visite à Berne, Fariz Rzaïev a également eu des rencontres d'affaires.