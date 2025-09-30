Entretien entre les Premiers ministres azerbaïdjanais et biélorusse

Bakou, 30 septembre, AZERTAC

Des négociations ont eu lieu mardi à Minsk entre le Premier ministre de la République d'Azerbaïdjan, Ali Assadov, et le Premier ministre de la République du Bélarus, Alexandre Tourchine.

Les parties se sont déclarées satisfaites du niveau élevé des relations interétatiques et ont souligné le développement dynamique d'un partenariat mutuellement bénéfique grâce aux efforts conjoints des présidents des deux pays.

Les discussions ont porté sur les interactions économiques, commerciales et d'investissement, ainsi que sur la coopération industrielle, notamment dans les domaines agricole et humanitaire.

Une attention particulière a été accordée à la mise en œuvre des instructions des chefs d'État azerbaïdjanais et biélorusse, et les progrès réalisés dans la mise en œuvre de plusieurs projets élaborés dans le cadre des accords conclus ont été salués.