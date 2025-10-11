Entretien téléphonique des ministres des affaires étrangères de l’Azerbaïdjan et du Pakistan

Bakou, 11 octobre, AZERTAC

Samedi 11 octobre, un entretien téléphonique a eu lieu entre le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, et le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Pakistan, Mohammad Ishaq Dar.

Au cours de l’entretien, les parties ont discuté des relations de partenariat stratégique existantes et futures entre les deux pays, de la sécurité régionale, ainsi que des questions liées à la situation au Moyen-Orient et à l’accord sur le cessez-le-feu à Gaza.