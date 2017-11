La protection des droits des femmes et des enfants est l'une des priorités en Azerbaïdjan

Bakou, 28 novembre, AZERTAC

La présidente du Comité d’Etat en charge de la Famille, de la Femme et de l’Enfance, Hidjran Husseynova, s’est entretenue ce mardi avec Irina Narkevic, vice-présidente de la Société anonyme ouverte «Bourse biélorusse universelle de commercialisation», et Ivan Kaskevic, conseiller de l’Ambassade de ce pays en Azerbaïdjan.

Lors de l’entretien, Hidjran Husseynova a noté que la protection des droits des femmes et des enfants était l'une des priorités en Azerbaïdjan. Elle a informé ses interlocuteurs sur la politique d’Etat réalisée dans les domaines de la famille, des femmes et des enfants sous les auspices du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Mme Husseynova a également donné des informations sur les travaux et les projets effectués pour le développement de l’entreprenariat féminin, ainsi que l’activité du Centre de soutien aux enfants et aux familles près le comité.

Irina Narkevic a hautement apprécié les travaux réalisés en Azerbaïdjan. Elle a souligné les réussites des femmes dans le pays en matière d’affaires, mettant en valeur l’importance de la mise en œuvre des projets communs concernant l’entreprenariat féminin.

Les discussions ont également porté sur la coopération bilatérale lors de l’entretien.