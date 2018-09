Trois expositions s’ouvrent dans le cadre du Festival de poésie, d’art et de spiritualité de Nassimi

Bakou, 29 septembre, AZERTAC

Trois expositions - «Live Life», «L’houroufisme : l’art et l’identité» et «77 millions de peintures» ont ouvert leurs portes le 28 septembre dans le cadre du Festival de poésie, d’art et de spiritualité de Nassimi, au Centre Heydar Aliyev.

La cérémonie d’ouverture des expositions a été marquée par la présence de Mme Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev.

Lors de son intervention à la cérémonie, Leyla Aliyeva a présenté ses félicitations à l’occasion de l’ouverture du festival, s’est dite convaincue qu’il apporterait une grande contribution au développement de l’art et de la culture dans le monde. Soulignant que Nassimi avait joué un rôle important dans le développement de la poésie azerbaïdjanaise et créé des œuvres d’art de la poésie, la vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev a souligné que la poésie de Nassimi vivait encore et était actuelle aujourd’hui.

Elle a noté que l’exposition «Live Life» avait été présentée à Londres, Berlin, Moscou, Paris et Tbilissi et attirait l’attention sur les problèmes environnemental.

Leyla Aliyeva a également parlé des expositions «L’houroufisme : l’art et l’identité» et «77 millions de peintures».

M. Pokok, représentant de la Fondation Barjeel, et Mohammad Nassimi, parent de Nassimi, ont ensuite exprimé leurs remerciements pour l’organisation du festival, ainsi que des expositions.

Puis, les participants de la cérémonie ont visité les expositions.