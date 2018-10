Le Festival de poésie, d’art et de spiritualité Nassimi s’est terminé

Les vainqueurs du concours littéraire dédié à la mémoire de Nassimi ont été récompensés

Bakou, 1er octobre, AZERTAC

Les cérémonies de clôture du Festival de poésie, d’art et de spiritualité Nassimi et de remise des prix aux vainqueurs du concours littéraire dédié à la mémoire de Nassimi, organisé dans le cadre du projet littéraire «La parole» du Ministère de la Culture ont eu lieu le 30 septembre au Centre de médias de Bakou.

Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, et Arzou Aliyeva, présidente du Centre de médias de Bakou, ont pris part aux cérémonies.

Un spectacle littéro-musical intitulé «Merhaba !» a été présenté à la cérémonie de clôture du festival.

Puis, s’est tenue la cérémonie de remise des prix aux vainqueurs du concours littéraire dédié à la mémoire de Nassimi, organisé dans le cadre du projet «La parole» du Ministère de la Culture.

C’est Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, qui a remis les prix aux vainqueurs.

Des expositions, des conférences, des soirées littéro-artistiques, des compositions musicales, etc. ont été organisés pendant quatre jours à Bakou et à Chamakhy dans le cadre du Festival de poésie, d’art et de spiritualité Nassimi, organisé par la Fondation Heydar Aliyev en collaboration avec le Ministère de la Culture.