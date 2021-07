L’ambassadeur Rahman Mustafayev rencontre le secrétaire d’Etat du Saint-Siège

Vatican, 23 juillet, AZERTAC

L’ambassadeur d’Azerbaïdjan au Vatican, Rahman Mustafayev, a rencontré le secrétaire d’Etat du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin.

Lors de la rencontre, le secrétaire d’Etat du Vatican a été informée en détail de la phase post-conflit. Les parties ont procédé à un échange de vues sur les principaux défis de l'Azerbaïdjan - le déminage des territoires libérés, la restauration des territoires détruits, la réintégration des citoyens azerbaïdjanais d'origine arménienne, le rétablissement de la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Le diplomate azerbaïdjanais a présenté une brochure d'information préparée par l’ambassade d’Azerbaïdjan, qui reflète la situation dans les territoires détruits, ainsi que leur reconstruction.

Les projets réalisés par la Fondation Heydar Aliyev au Vatican ont été évoqués. Le rôle et la contribution de Mehriban Aliyeva, première vice-présidente de la République d'Azerbaïdjan et présidente de la Fondation Heydar Aliyev, dans le développement des relations bilatérales ont été mis en valeur. Il a été souligné que la coopération fructueuse entre l'Azerbaïdjan et le Vatican servait la protection du patrimoine culturel et contribuait à la fois au développement du dialogue interreligieux.

Le cardinal Petro Parolin a mis l’accent sur l’importance des projets effectués par la Fondation Heydar Aliyev au Vatican.

Le secrétaire d’Etat du Saint-Siège a dit espérer que les relations normales se rétabliraient entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie.