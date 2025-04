La coopération entre l’Azerbaïdjan et l’UE au menu des discussions

Bakou, 25 avril, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, s’est entretenu ce vendredi avec Mme Kaja Kallas, Haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, vice-présidente de la Commission européenne.

L’état actuel et les perspectives de développement de l’agenda de coopération entre l’Azerbaïdjan et l’UE, les opportunités de coopération dans la sécurité énergétique, le transport, la communication, le changement climatique et d’autres domaines, ainsi que la sécurité régionale et le processus de normalisation des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie ont été discutés au cours de l’entretien.

En outre, les parties ont procédé à un échange de vues sur les mesures qui serviront à renforcer la coopération entre l’Azerbaïdjan et l’UE, ainsi que les visites de haut niveau et les initiatives mutuellement bénéfique.

Le ministre Baïramov a déclaré que l’Azerbaïdjan a toujours été en faveur de l’établissement de relations égalitaires avec les pays de l'UE, dans lesquelles les intérêts légitimes, les questions prioritaires et les réalités existantes de chacun sont pris en compte et respectés.

Il a informé la Haute représentante de la situation actuelle dans la région pendant la période post-conflit, des travaux de restauration en cours dans les territoires libérés de l’occupation, de la lutte contre la menace des mines et du retour des anciennes personnes déplacées internes.

L’étape actuelle des négociations sur l'accord de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie et les facteurs qui entravent ce processus, notamment l’existence de revendications territoriales contre la République d’Azerbaïdjan dans la Constitution de la République d’Arménie et la suppression d’institutions telles que le Groupe de Minsk, qui a déjà perdu son importance, ont été soulignés.

Les parties ont également évoqué le rôle de l’Azerbaïdjan dans la sécurité énergétique de l’Europe.

Un échange de vues a eu lieu sur d’autres questions d’intérêt mutuel.

A l’issue de l’entretien, Djeyhoun Baïramov et Kaja Kallas ont fait des déclarations à la presse.