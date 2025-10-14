La présidente du Milli Medjlis azerbaïdjanais rencontre le président du Sénat pakistanais

Bakou, 14 octobre, AZERTAC

En marge de sa visite de travail en République islamique du Pakistan, la présidente du Milli Medjlis azerbaïdjanais, Sahibé Gafarova, a rencontré le président du Sénat, Syed Yousuf Raza Gillani.

Lors de l’entretien, les deux parties se sont déclarées satisfaites du développement fructueux des relations entre les deux pays, fondées sur les principes d'amitié et de fraternité.

Il a été souligné que les visites mutuelles des dirigeants des deux pays avaient joué un rôle important dans l'atteinte d'un niveau élevé des relations. Evoquant le rôle essentiel des parlements dans le développement de ces relations, les parties ont hautement apprécié la coopération entre les deux organes législatifs, tant sur une base bilatérale que sur diverses plateformes.

La tenue de la troisième réunion trilatérale des présidents des parlements d'Azerbaïdjan, du Pakistan et de Türkiye a été considérée comme une contribution au développement des relations, et des échanges de vues ont également eu lieu sur d'autres questions d'intérêt commun.

