L’Azerbaïdjan et la Belgique discutent du développement du partenariat économique

Bakou, 31 octobre, AZERTAC

Le vice-ministre azerbaïdjanais de l’Economie, Semed Bechirli, a rencontré René Branders, président de la Fédération des Chambres de Commerce belges et PDG de FIB Belgium.

L'importance du rôle de l'Azerbaïdjan dans le développement des relations avec le Royaume de Belgique a été soulignée lors de la rencontre. Les parties ont également abordé les réunions tenues, les événements organisés et les négociations menées en termes d'expansion de la coopération économique. Les opportunités de renforcement de la coopération avec la Belgique dans le commerce, l'industrie, l'énergie, les transports et d’autres domaines ont été évoquées. Les investisseurs belges ont été invités à participer activement aux projets mis en œuvre en Azerbaïdjan.

Les parties ont évalué les priorités de la coopération économique entre les deux pays, la mise en œuvre d'initiatives d'investissement mutuel et les possibilités d'organiser des missions d'exportation.