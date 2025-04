L’Azerbaïdjan et la Guinée-Bissau discutent de l’élargissement de leur coopération

Bakou, 7 avril, AZERTAC

Une mission gouvernementale de la République d'Azerbaïdjan, dirigée par le vice-ministre des Affaires étrangères Yaltchin Rafiyev, a effectué les 6 et 7 avril une visite en Guinée-Bissau dans le but d'élargir la coopération bilatérale avec la Guinée-Bissau dans les domaines politique, économique, humanitaire et autres, ainsi que de poursuivre les relations de coopération de haut niveau dans le cadre des organisations internationales.

La délégation azerbaïdjanaise a été reçue par le président de la Guinée-Bissau, Umaru Sissoco Embalo.

Lors de la visite, des rencontres ont eu lieu avec le Premier ministre Rui Duarte Barros et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Communautés, Carlos Pinto Pereira.

Les premières consultations politiques entre le ministère des Affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan et le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Communautés de la Guinée-Bissau se sont tenues. Les consultations politiques ont été menées par le vice-ministre des Affaires étrangères Yaltchin Rafiyev et la secrétaire d'État à la Coopération internationale Fatoumata Jau.

Les questions politiques et économiques bilatérales, ainsi que la coopération dans le cadre de l'ONU, du Mouvement des non-alignés, de l'OCI et d'autres organisations internationales, ont été discutées lors des consultations politiques.