Le deuxième cycle des consultations politiques entre l’Azerbaïdjan et l’Irak

Bakou, 21 avril, AZERTAC

Le vice-ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Yaltchin Rafiyev, a effectué une visite en Irak.

Le deuxième cycle des consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan et de la République d’Irak s’est tenu dans le cadre de cette visite. La délégation azerbaïdjanaise était dirigée par le vice-ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Yaltchin Rafiyev, et la délégation irakienne était menée par le vice-ministre irakien des Affaires étrangères en charge des relations bilatérales, Mohammed Bahr al-Uloom.

Un échange de vues a eu lieu sur l’état actuel et les perspectives de développement des relations bilatérales en matière politique, économique, commerciale, énergétique et humanitaire. Les opportunités d’expansion de la coopération mutuelle au sein des organisations internationales, dont l’ONU, l’Organisation de la coopération islamique et le Mouvement des non-alignés.

Les liens de coopération dans le cadre de la COP ont été abordés.

Yaltchin Rafiyev a informé la partie irakienne de la situation post-conflit et du processus de paix, ainsi que des travaux de restauration et de construction en cours dans les territoires libérés de l’occupation, du processus de déminage et du retour des citoyens azerbaïdjanais dans leurs terres natales.

Les parties ont également procédé à un échange de vues sur les questions régionales et internationales.

Yaltchin Rafiyev a également rencontré Mme Hiyam Al-Yasiri, ministre irakienne des Communications, co-présidente de la Commission intergouvernementale pour la coopération commerciale, économique, scientifique, technique et culturelle entre le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et le Gouvernement de la République d’Irak. Au cours de la rencontre, l’accent a été mis sur la contribution de la Commission au développement de la coopération entre les deux pays dans les domaines économique, commercial et humanitaire. Ils se sont dit convaincus que la prochaine réunion de ladite commission, prévue à Bakou, donnerait de l’élan aux relations bilatérales.

La présidence azerbaïdjanaise de la COP29 et la coopération en matière de changement climatique ont fait l’objet de discussions lors de l’entretien tenu avec le vice-ministre irakien de l'Écologie, Jasim Abdel Aziz Hamadi.

Yaltchin Rafiyev a également visité le Centre de recherche et think tank « Rewaq Baghdad Center for Public Policy ».