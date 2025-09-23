Le développement de la coopération azerbaïdjano-iranienne discuté
Bakou, 23 septembre, AZERTAC
Dans le cadre de sa visite en Iran, le vice-Premier ministre azerbaïdjanais Chahin Moustafaïev a rencontré la ministre des Routes et du Développement urbain de la République islamique d'Iran, Mme Farzana Sadeq.
La mise en œuvre des questions découlant du mémorandum d'accord signé lors de la dernière réunion de la Commission mixte interétatique pour la coopération dans les domaines économique, commercial et humanitaire entre la République d'Azerbaïdjan et la République islamique d'Iran, ainsi que l'état actuel des projets communs en cours ont été examinés.
L’état actuel de la coopération et son développement dans les domaines de l’économie, des transports, des douanes, des frontières, du pétrole, du gaz, du commerce, des investissements et de l’humanitaire ont fait l’objet de discussions.
