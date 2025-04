Les chefs des partis politiques azerbaïdjanais visitent les territoires libérés

Bakou, 29 avril, AZERTAC

L'Administration présidentielle de la République d’Azerbaïdjan a organisé mardi la sixième visite conjointe à Latchine de représentants de partis politiques opérant dans le pays, d'éminents politologues et observateurs, ainsi que de directeurs de chaînes de télévision sur Internet, de rédacteurs de journaux et d'autres journalistes.

De telles initiatives, qui contribuent à favoriser un environnement sain de coopération entre les hommes politiques et à établir des relations constructives, reflètent directement la politique d’État du président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, qui accorde la priorité aux principes et valeurs démocratiques et à la transparence politique.

A l'initiative du président Ilham Aliyev, des visites conjointes des dirigeants des partis politiques ont déjà été organisées à Aghdam, Choucha (2 fois), Zenguilan, Askéran, Khodjaly et Khankendi.

Au cours de la visite actuelle, les personnalités politiques azerbaïdjanaises se familiariseront avec les efforts de restauration en cours à Latchine, ainsi qu'avec les entreprises locales opérant ici.