Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales
Bakou, 26 septembre, AZERTAC
Les cours du pétrole ont connu une hausse sur les bourses mondiales.
Le prix du baril de « Brent » s’est installé à 69,58 dollars, en progression de 0,16 dollar, sur l’Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres et celui du baril de « Light sweet crude » a constitué 65,23 dollars, après une augmentation de 0,25 dollar, sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).
