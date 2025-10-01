Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales

Bakou, 1er octobre, AZERTAC

Les cours du pétrole ont augmenté sur les bourses mondiales.

Le prix du baril de « Brent » s’est installé à 66,16 dollars, en augmentation de 0,13 dollar, sur l’Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres et celui du baril de « Light sweet crude » a constitué 62,46 dollars, après une progression de 0,09 dollar, sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).