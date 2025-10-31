Les cours du pétrole diminuent sur les bourses mondiales

Bakou, 31 octobre, AZERTAC

Les cours du pétrole ont enregistré une régression sur les bourses mondiales.

Le prix du baril de « Brent » s’est installé à 64,54 dollars, en hausse de 0,46 dollars, sur l’Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres et celui du baril de « Light sweet crude » a constitué 64,54 dollars, après une progression de 0,45 dollars, sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).