Les prix de l’or et de l’argent diminuent sur les bourses
Bakou, 30 octobre, AZERTAC
Au marché boursier des matières premières COMEX de New York, le prix de l’once troy d’or a diminué de 22,6 dollars pour s’installer à 3 978,1 dollars.
Et celui de l’argent a constitué 47,55 dollars, après une chute de 0,36 dollar.
