L’UE approuve un nouveau versement de 1,8 milliard d’euros à l’Ukraine

Bakou, 4 novembre, AZERTAC

Le Conseil de l’Union européenne a approuvé ce lundi un cinquième versement de plus de 1,8 milliard d’euros à l’Ukraine dans le cadre du mécanisme Ukraine Facility, a annoncé l’institution sur son site officiel.

« L’Ukraine recevra plus de 1,8 milliard d’euros de financement après la décision du Conseil d’autoriser le cinquième versement dans le cadre du programme Ukraine Facility », précise le communiqué.

Le Conseil de l’UE souligne que ce montant reflète la mise en œuvre réussie par Kyiv de neuf étapes clés, nécessaires pour débloquer ce versement, ainsi que la finalisation d’un engagement resté en suspens lors de la quatrième tranche d’aide.

Adopté le 1er mars 2024, le mécanisme Ukraine Facility prévoit jusqu’à 50 milliards d’euros de financement stable — sous forme de subventions et de prêts — pour soutenir la reconstruction, la relance économique et la modernisation de l’Ukraine sur la période 2024–2027.

Sur ce montant total, environ 32 milliards d’euros sont destinés à appuyer les réformes et investissements prévus dans le “Plan ukrainien” (Ukraine Plan), le déblocage des fonds étant conditionné à l’atteinte de résultats mesurables et vérifiables.

Fin octobre, le Conseil de l’UE a validé des ajustements techniques au Plan ukrainien, proposés en août 2025. Ces modifications, élaborées en coopération avec des experts de la Commission européenne, de la Direction générale du voisinage et de l’élargissement (DG NEAR) ainsi que des autorités ukrainiennes, concernent uniquement le calendrier d’exécution de certaines étapes. Les engagements de fond de l’Ukraine demeurent inchangés.

La coordination du processus a été assurée par le ministère ukrainien de l’Économie. (Ukrinform)