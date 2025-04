Vietnam : Entretien entre Leyla Aliyeva et Võ Thị Ánh Xuân

Hanoï, 22 avril, AZERTAC

Dans le cadre de sa visite au Vietnam, la vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, Leyla Aliyeva, s’est entretenue avec la vice-présidente du Vietnam, Võ Thị Ánh Xuân.

Leyla Aliyeva a transmis les salutations de Mehriban Aliyeva, première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, présidente de la Fondation Heydar Aliyev, à Võ Thị Ánh Xuân. Elle s'est déclarée convaincue que les rencontres tenues et les discussions menées lors de la visite contribueraient aux relations.

Il a été souligné que la coopération et le dialogue politique s’étaient intensifiés à la suite des visites mutuelles des chefs d'État des deux pays.

L’accent a été mis sur l’importance des relations entre les peuples, y compris de la coopération au niveau non gouvernemental.

Il a été affirmé qu’une série de rencontres avaient eu lieu au Collège du commerce et du tourisme de Hanoï et à l’école Nguyên Dinh Chiêu. Il a été évoqué que les projets en matière éducative, sociale et dans le domaine de l’environnement se poursuivraient dans l’avenir.