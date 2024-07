Washington : L’agenda de coopération entre l’Azerbaïdjan et l’OTAN au menu de discussions

Bakou, 10 juillet, AZERTAC

Dans la cadre de sa participation au sommet de l’OTAN à Washington, le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, s’est entretenu ce mercredi avec le représentant spécial du secrétaire général de l'OTAN pour le Caucase et l'Asie centrale, Javier Colomina.

La coopération entre l’Azerbaïdjan et l’OTAN dans les domaines de la sécurité, de la défense, de la sécurité énergétique, de la protection des infrastructures critiques et de l’éducation, ainsi que les questions régionales et internationales ont fait l’objet de discussions au cours de l’entretien.

Djeyhoun Baïramov a donné des informations sur la présidence azerbaïdjanaise de la COP29, la qualifiant de parfaite illustration de l’activité de son pays dans la lutte contre les défis mondiaux.

Abordant la situation de sécurité dans la région pendant la période post-conflit, le ministre a également souligné les faits relatifs à la poursuite par l’Arménie de la menace des mines contre les civils et à l'armement rapide de ce pays. Il a dit que l’Azerbaïdjan était intéressé par l’établissement de la paix et de la stabilité dans la région.

Les parties ont procédé à un échange de vues sur d’autres questions d’intérêt commun.